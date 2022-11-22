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  4. Erdoğan'dan kara harekatı sinyali: ''Hepsinin kökünü kazıyacağız''

Erdoğan'dan kara harekatı sinyali: ''Hepsinin kökünü kazıyacağız''

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Kılıç Harekatı'na ilişkin ''En kısa sürede tankımızla askerimizle bizimle birlikte hepsinin kökünü kazıyacağız'' dedi.

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