Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'dan kara harekatı sinyali: ''Hepsinin kökünü kazıyacağız'' Erdoğan'dan kara harekatı sinyali: ''Hepsinin kökünü kazıyacağız'' 22 Kasım 2022 Salı Saat: 16:10 Güncelleme: 22 Kasım 2022 Salı 16:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Kılıç Harekatı'na ilişkin ''En kısa sürede tankımızla askerimizle bizimle birlikte hepsinin kökünü kazıyacağız'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/637cca5716ebfc4b8e1badd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin yerli ve milli gururu TSK envanterine girdi Duayen gazeteci Hıncal Uluç son yolculuğuna uğurlandı Türkiye'nin kanı donmuştu! Döner bıçaklı saldırganın cezası belli oldu Katar'a çok sert tepki: ''Para ile kurulmuş bir çakma ülke'' İstanbul'da ''kibar'' hırsızlar kameraya yakalandı Gaziantep'teki faciayı şehit öğretmen önlemiş Akıl almaz motosiklet hırsızlığı kamerada Karın şişliği şikayetiyle gitmişti... Doktorlar ameliyatta neye uğradığını şaşırdı Günün en acı karesi: Minik şehidi, minik kardeşi uğurladı