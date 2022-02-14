Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'dan KDV indirimi açıklaması: ''Şiddetli ceza uygulayacağız'' Erdoğan'dan KDV indirimi açıklaması: ''Şiddetli ceza uygulayacağız'' 14 Şubat 2022 Pazartesi Saat: 13:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. KDV düzenlemesine değinen Erdoğan, ''Ters adım atanlara şiddetli ceza uygulayacağız'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/620a284944c71613813a7ae3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elenen yarışmacı şoke etti KDV indirimi başladı! Sepette 14 lira 55 kuruşluk fark oluştu YÖK Başkanı'ndan sınavsız üniversite açıklaması Bilim Kurulu Üyesi Turan: ''Virüs değişiyor, tekrarlayan aşılamalar gerekebilir'' Üniversiteliler TOGG'a rakip oldu: 8 ayda elektrikli araç ürettiler Gaziantep'te eylem hazırlığındaki 8 PKK'lı yakalandı Bilim Kurulu üyesi Özlü ''virüsün geleceğini'' açıkladı Artvin'de çığ düştü; operatör ölümden döndü İstanbul’da yine pitbull dehşeti! Sahibinin hatası felaketle bitti