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  4. Erdoğan'dan KDV indirimi açıklaması: ''Şiddetli ceza uygulayacağız''

Erdoğan'dan KDV indirimi açıklaması: ''Şiddetli ceza uygulayacağız''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. KDV düzenlemesine değinen Erdoğan, ''Ters adım atanlara şiddetli ceza uygulayacağız'' dedi.

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