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  4. Erdoğan'dan kendisinden para isteyen kişiye böyle tepki gösterdi

Erdoğan'dan kendisinden para isteyen kişiye böyle tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı törende çocuklara para dağıtırken elindeki paraya uzanan kişiye tepki göstererek, "Dur, ayıp ayıp!" dedi. O anlar kameralara da yansıdı.

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