Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'dan kendisinden para isteyen kişiye böyle tepki gösterdi Erdoğan'dan kendisinden para isteyen kişiye böyle tepki gösterdi 03 Nisan 2023 Pazartesi Saat: 13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı törende çocuklara para dağıtırken elindeki paraya uzanan kişiye tepki göstererek, "Dur, ayıp ayıp!" dedi. O anlar kameralara da yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/642ab09f95f4b12788257323" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kod adı ''bacanak'' ! Hayatını kabusa çevirdi Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul için yeni uayrı Mustafa dedenin tek hayali var: Ölmeden önce boşanmak Bir anne oğlunu kurtarmak için kaput üstünde kilometrelerce yol gitti Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona doğru! Kubbe ortaya çıktı Sokak ortasında kan donduran silahlı saldırı! Rahatlığı ''pes'' dedirtti Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem! Korku dolu anlar kamerada Nesli tehlike altındaydı, Muş'ta ortaya çıktı Kılıçdaroğlu'nun ''kaçak Afgan'' iddiasına ilk yanıt