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  3. 22 Mayıs 2019 16:37

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde CHP lideri Kılıçdaroğlu vardı.

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