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  3. 05 Kasım 2020 16:30

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Sus da adam sansınlar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, İzmir'deki enkaz kaldırma çalışmalarını eleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ''Bilmediğin iş hakkında neden konuşursun? Sus da adam sansınlar.'' dedi

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Depremzedelere dağıtılan yardım malzemelerini alıp böyle bağırdılar!
Depremzedelere dağıtılan yardım malzemelerini alıp böyle bağırdılar!
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Türkiye'de yerli aşı ilk kez bir gönüllüye denendi!
Türkiye'de yerli aşı ilk kez bir gönüllüye denendi!
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Ankara'da 14 yıl önce kaybolan çocukla ilgili korkunç iddia
Ankara'da 14 yıl önce kaybolan çocukla ilgili korkunç iddia
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Filyasyon ekibine bıçaklı saldırı anı kamerada
Filyasyon ekibine bıçaklı saldırı anı kamerada
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İzmir'de avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı kamerada
İzmir'de avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı kamerada
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Koca, Ayda ve Elif'in bebeğin sağlık durumunu açıkladı
Koca, Ayda ve Elif'in bebeğin sağlık durumunu açıkladı
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