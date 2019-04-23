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  3. 23 Nisan 2019 16:15

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıya ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Burada artık bir gaz sıkışması var. Bu insanların birikmiş olan bu gaz sıkışması karşısında nereye gideceksin bunların hepsini etraflıca incelemek lazım, bunun üzerinde de düşünmek lazım” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM özel oturumuna katıldı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın konuşma yapacağı sırada genel kuruldan ayrılan...

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