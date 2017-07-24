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  3. 24 Temmuz 2017 22:15

Erdoğandan Körfez turu sonrasında ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Körfez turu sonrası önemli açıklamalarda bulundu

Video Galeri
Evde deney patlaması: 1i ağır 3 yaralı
Evde deney patlaması: 1i ağır 3 yaralı
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Aksarayda düğün konvoyunda kaza: 3 ölü, 3 yaralı
Aksarayda düğün konvoyunda kaza: 3 ölü, 3 yaralı
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Fatihte doğalgaz hattı geçen yol çöktü
Fatihte doğalgaz hattı geçen yol çöktü
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Karsta kuş gribi şüphesi
Karsta kuş gribi şüphesi
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Mezarlıkta göbek atan kadın işten atıldı
Mezarlıkta göbek atan kadın işten atıldı
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Tarabyada aracın denize uçma anı güvenlik kamerasında
Tarabyada aracın denize uçma anı güvenlik kamerasında
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