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  3. 09 Mart 2020 16:05

Erdoğan'dan koronavirüs önlemi! Ellerini sıkmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'le görüşmek üzere bugün Brüksel'e e gitmek için geldiği havalimanında heyetle selamlaştığı sırada dikkat çeken bir detay kameralara yansıdı.

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