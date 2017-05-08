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  3. 08 Mayıs 2017 21:45

Erdoğandan Macrona tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin galibi olan Emmanuel Macron'u tebrik etti.

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26 adrese uyuşturucu baskını
26 adrese uyuşturucu baskını
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Filistin Başbakanı: "Kudüste Hristiyanlar da zulüm altında”
Filistin Başbakanı: "Kudüste Hristiyanlar da zulüm altında”
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Adanada 700 polisle dev operasyon
Adanada 700 polisle dev operasyon
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Cüzdanından çıkan sevgilisiyle yediği ilk çikolatanın kağıtları polisi şaşırttı
Cüzdanından çıkan sevgilisiyle yediği ilk çikolatanın kağıtları polisi şaşırttı
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Ölen oğlunun üzerindeki battaniyeyi kaldırarak son kez öpüp sarıldı
Ölen oğlunun üzerindeki battaniyeyi kaldırarak son kez öpüp sarıldı
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Hastaneden dönmüştü: Son anda kurtuldu
Hastaneden dönmüştü: Son anda kurtuldu