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  3. 12 Nisan 2017 17:20

Erdoğandan manidar fıkra

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadelenin devam ettiğini ifade ederek, "Bu ülkenin huzurunu bozanlara, tarihi bir ders veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. 10 bini aşkın teröristi etkisiz hale getirdik" dedi. Erdoğan, CHP Genel Başka

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Yurttan evet manzaraları
Yurttan evet manzaraları
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Ünlü Sanatçı İbrahim Erkalın ameliyatı sona erdi
Ünlü Sanatçı İbrahim Erkalın ameliyatı sona erdi
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Erdoğandan manidar fıkra
Erdoğandan manidar fıkra
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15 Temmuz gecesi sorularına yanıt vermedi
15 Temmuz gecesi sorularına yanıt vermedi
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PKK/KCKya destekli operasyon: 11 gözaltı
PKK/KCKya destekli operasyon: 11 gözaltı
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Bakan Soyludan Kılıçdaroğluna oyuncak tank göndermesi
Bakan Soyludan Kılıçdaroğluna oyuncak tank göndermesi