Erdoğan'dan Meclis koridorlarına damgasını vuran sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için gittiği TBMM'den İstanbul'dan gelen AK Partili heyetle yaptığı ilginç diyalog ve ettiği sitem kameralara yansıdı.

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