Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'dan Meclis koridorlarına damgasını vuran sözler Erdoğan'dan Meclis koridorlarına damgasını vuran sözler 03 Haziran 2023 Cumartesi Saat: 09:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için gittiği TBMM'den İstanbul'dan gelen AK Partili heyetle yaptığı ilginç diyalog ve ettiği sitem kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/647adf2e0f169621e655b8f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 3 tren birbirine girdi: Yüzlerce ölü ve yaralı var! Osman Gökçek milletvekili yeminini yanlış okudu İstanbul'daki ünlü TV kulesi satılıyor! Fiyatı dudak uçuklattı Meclis'teki 3 parti Erdoğan gelince ayağa kalkmadı Evde zorla tutulan Ugandalı kadının çığlıkları ortalığı ayağa kaldırdı Tarihi eser kaçakçılarının deposundan çıkanlar şaşkına çevirdi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın türküsüne klip çekti Haziran ayında bir ilimiz bembeyaz oldu! Kocaeli semalarında dikkat çeken ışıklı cisimler