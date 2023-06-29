Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'dan memur maaşı açıklaması Erdoğan'dan memur maaşı açıklaması 29 Haziran 2023 Perşembe Saat: 17:15 Güncelleme: 29 Haziran 2023 Perşembe 17:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur maaşlarına yapılacak düzenlemenin bayram sonrası Meclis gündemine geleceğini söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/649d91fb132ea835056fb1b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bodrum'da nüfus 5'e katlandı Sivrisinekler bir şehrin kabusu oldu! AVM'yi istila ettiler Togg bir ülkeye daha teslim edildi Eber Gölü'nde masalsı görüntüler 7 asırlık caminin içini görenler şaşıp kalıyor Tonlarca saman yüklü tır alev alev yandı Bursa'nın köylerinde yetişiyor, Avrupa'ya ihraç ediliyor Kayıp gencin cesedi Dicle Nehri'nde bulundu Ev sahibi kapıyı üzerlerine kilitledi! 32 saat mahsur kaldılar