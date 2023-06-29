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Erdoğan'dan memur maaşı açıklaması

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur maaşlarına yapılacak düzenlemenin bayram sonrası Meclis gündemine geleceğini söyledi.

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