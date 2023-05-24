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  4. Erdoğan'dan montajlı video açıklaması: ''Kıvrak zekanın ürünü''

Erdoğan'dan montajlı video açıklaması: ''Kıvrak zekanın ürünü''

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Yeniden Cumhurbaşkanlığına aday olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun montajlanmış videosu için "kıvrak zekanın ürünü" dedi.

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