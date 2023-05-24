Erdoğan'dan montajlı video açıklaması: ''Kıvrak zekanın ürünü''

Yeniden Cumhurbaşkanlığına aday olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun montajlanmış videosu için "kıvrak zekanın ürünü" dedi.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/646d99e438bb8e734d76c373" allowfullscreen></iframe>