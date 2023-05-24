Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'dan montajlı video açıklaması: ''Kıvrak zekanın ürünü'' Erdoğan'dan montajlı video açıklaması: ''Kıvrak zekanın ürünü'' 24 Mayıs 2023 Çarşamba Saat: 08:00 Güncelleme: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 08:00 Yeniden Cumhurbaşkanlığına aday olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun montajlanmış videosu için "kıvrak zekanın ürünü" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/646d99e438bb8e734d76c373" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR A Spor'da Hakan Şükür krizi! Canlı yayındaki sözleri olay oldu Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: ''Kendini erkek olarak görüyorsan erkek olarak çıkacaksın karşıma'' İstanbul'da alkollü sürücü dehşeti: 4 kişi öldü! Kuyumcular Odası Başkanı altın yatırımcısını uyardı Binali Yıldırım'dan olay gaf: Kılıçdaroğlu'na oy istedi Skandal iddia! TSK'ya Suriyeli subay ve astsubay mı alındı ? Ünlü fenomen 14 milyon TL'lik aracıyla kaza yaptı Kılıçdaroğlu'ndan Dolar kuru tahmini: ''Eğer bunlar gelirse...'' Günlük kiralık evde genç kızlı tuzak! İnternete tanışıp eve çağırdı ve...