Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'dan muhalefete ''ölmüş at'' benzetmesi Erdoğan'dan muhalefete ''ölmüş at'' benzetmesi 25 Ağustos 2023 Cuma Saat: 15:05 Güncelleme: 25 Ağustos 2023 Cuma 15:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yatırımların sinyalini verdi ve muhalefeti "bunların kendi koltuklarını korumak dışında hiçbir gündemleri yok" diyerek eleştirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64e89905ebaec07132277d63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR FETÖ'cüler paralarla bakın nerede yakalandı ''Suriyeliyim, Türk çalıştırmam'' demişti, gözaltına alındı Yine yağmur, yine Rize, yine aynı manzara! Aras Bulut İynemli'den Atatürk fragmanı Karayolunda ilginç anlar, araçları görmezden gelip asfalta uzandı Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan ilk görüntü Bir daha utandık: Türkiye'de şimdi de az kullanılmış defterler satışta! İşte gerçek Türkiye: Az kullanılmış 2. el defterler satışta! Pubg’de tartıştığı genci sokakta bıçakladı