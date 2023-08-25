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Erdoğan'dan muhalefete ''ölmüş at'' benzetmesi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yatırımların sinyalini verdi ve muhalefeti "bunların kendi koltuklarını korumak dışında hiçbir gündemleri yok" diyerek eleştirdi.

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