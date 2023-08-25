Erdoğan'dan muhalefete ''ölmüş at'' benzetmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yatırımların sinyalini verdi ve muhalefeti "bunların kendi koltuklarını korumak dışında hiçbir gündemleri yok" diyerek eleştirdi.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64e89905ebaec07132277d63" allowfullscreen></iframe>