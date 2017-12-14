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  3. 14 Aralık 2017 15:43

Erdoğan'dan müjde üstüne müjde

Beştepe'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren müjdeleri peş peşe sıraladı.

Bilgin Pro
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