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KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 2 BİN 992'YE YÜKSELDİ !
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  3. 28 Nisan 2020 18:00

Erdoğan'dan ''normale dönüş'' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili '''Normalleşme takvimini olgunlaştığında paylaşacağız'' açıklamasını yaptı.

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