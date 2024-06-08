Erdoğan'dan olay olacak ''alım gücü'' açıklaması

''Cesareti olmayan izlemesin'' dedi, canlı yayında eniştesini bıçakladı

4 uyuşturucu baronu yakalandı; onlarca gözaltı var

İçişleri Bakanlığı artık her öldürülen kadın için tazminat ödeyecek

İstanbul'da ''jigolo çetesi''ne baskın: Öyle bir tuzak kurmuşlar ki...