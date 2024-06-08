Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'dan olay olacak ''alım gücü'' açıklaması Erdoğan'dan olay olacak ''alım gücü'' açıklaması 08 Haziran 2024 Cumartesi Saat: 16:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonda en zor dönemin geride kaldığını belirterek, ''Türkiye ekonomisi dünyada 17. satın alma gücünde 11. sırada yer alıyor.'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/666455f04fa1aadd290cd593" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sevgiliden korkunç plan: Önce zehirledi, sonra hastaneye götürdü Eğitimde yeni dönem ne zaman başlayacak? Bakan Tekin tarih verdi 3 milyon adayın terk döktüğü YKS'de ilk oturum sona erdi Baraj gölü köyü böldü, kimileri taşındı, kimileri ise göl manzarasının keyfini sürüyor ''Cesareti olmayan izlemesin'' dedi, canlı yayında eniştesini bıçakladı Deprem bölgesinden ''kopyalayıp'' 5 ilde satmışlar İçişleri Bakanlığı artık her öldürülen kadın için tazminat ödeyecek Hakkari'de ayı saldırısı: Talihsiz adam öldürmekten beter ettiler İşte Türkiye'nin gerçek gizli zenginliği: Kilosu 175 bin TL