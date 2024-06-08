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  4. Erdoğan'dan olay olacak ''alım gücü'' açıklaması

Erdoğan'dan olay olacak ''alım gücü'' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonda en zor dönemin geride kaldığını belirterek, ''Türkiye ekonomisi dünyada 17. satın alma gücünde 11. sırada yer alıyor.'' dedi.

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