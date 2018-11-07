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  3. 07 Kasım 2018 14:20

Erdoğan’dan sağlıkta ’yerlilik ve millilik’ vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’nin sağlık alanında da hızlı bir millileşmeye ve yerlileşmeye ihtiyacı vardır. Bugün hala hem ilaç hem de tıbbi cihaz sektörlerimiz büyük ölçüde dışa bağımlıdır. Bundan kurtulmamız gerekiyor” dedi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yıl Açılış Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki dönemleri ve yeni dönemde...

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