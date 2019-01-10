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  3. 10 Ocak 2019 16:14

Erdoğan'dan sanatçıdan bir parça daha istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri törenine katıldı. Erdoğan, ünlü bestekâr Amir Ateş'in seslendirdiği şarkının ardından sahneden indiği sırada devreye girerek bir eser daha okumasını istedi.

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