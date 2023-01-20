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Erdoğan'dan ''seçim tarihi'' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim tarihi tartışmaları ile ilgili cuma namazı çıkışı açıklamalarda bulundu.

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