Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'dan ''seçim tarihi'' açıklaması Erdoğan'dan ''seçim tarihi'' açıklaması 20 Ocak 2023 Cuma Saat: 15:40 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim tarihi tartışmaları ile ilgili cuma namazı çıkışı açıklamalarda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63ca8bb5df477430c72f6993" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çağatay Akman'ın darbettiğini iddia etmişti; şikayetinden vazgeçti Ambulansın peşine takılan uyanıklar kamerada AK Partili vekilin şikayet ettiği gazeteci gözaltına alındı Camide abdest alırken 170 bin lirasını çaldırdı Cinsel ilişki için gitti, başına gelmeyen kalmadı İstinat duvarı çöktü, 19 daire tahliye edildi Bu da merdiven altı meyhane! Gecekonduya giren ekipler şaşkına döndü AFAD ekipleri alarma geçti: 3 ilçeyi koku sardı Türkiye'den kahreden görüntü! Göl kayboldu!