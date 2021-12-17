Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'dan şiir okuyan Afrikalı öğrenciye: Benden iyi okuyorsun Erdoğan'dan şiir okuyan Afrikalı öğrenciye: Benden iyi okuyorsun 17 Aralık 2021 Cuma Saat: 22:25 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye - Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle Afrikalı gençlerle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir buluşma gerçekleştirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61bce42306a3fb267d58b513" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Partili vatandaşın ''PKK'' sorusuna İmamoğlu böyle cevap verdi Sel suları evini yuttu, şans eseri hayatta kaldı: O anlar kamerada Bakanın zor anları: Bacağına tırmandı, basın toplantısını yarıda kesti Erdoğan, Elon Musk'a NFT hediye etti 100 bin liralık kapkaç anı kamerada Seren Serengil'den veda videosu Bakan Nebati ''Ekonomi eğitimi yok'' eleştirilerine bu yanıtı verdi Ekonomik kriz vurunca pişmiş tavuğun başına bu da geldi İstanbul Havalimanı'nda hareketli anlar: ''Uçakta yangın var''