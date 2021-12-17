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  4. Erdoğan'dan şiir okuyan Afrikalı öğrenciye: Benden iyi okuyorsun

Erdoğan'dan şiir okuyan Afrikalı öğrenciye: Benden iyi okuyorsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye - Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle Afrikalı gençlerle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir buluşma gerçekleştirdi.

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