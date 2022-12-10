Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'dan ''siyaseti bırakma'' sinyali Erdoğan'dan ''siyaseti bırakma'' sinyali 10 Aralık 2022 Cumartesi Saat: 17:45 Güncelleme: 10 Aralık 2022 Cumartesi 17:45 Samsun'da toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinde son kez aday olacağının sinyalini verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63949b7d00a61c4d811e0fc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yusufeli Barajı'nda sular yükseliyor! Evler bir bir sulara gömülüyor AVM'de indirim çılgınlığı! Birbirlerini ezdiler Hülya Avşar yeni klibinde çırılçıplak soyundu Cinsel performans artırıcı ilaç fareleri kamerada Başkent'te yüzlerce kadın 6 yaşındaki kıza istismar iddiası için sokaktaydı Arkadaşlar arasındaki tartışma kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı Messi'den Beşiktaş'ın yıldızı Weghorst'a hakaret DEAŞ'ın rehin aldığı 49 Türk'ün kurtarılma hikayesi İstanbul'da imalathaneyi kundakladılar! Alevler geceyi aydınlattı