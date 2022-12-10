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Erdoğan'dan ''siyaseti bırakma'' sinyali

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Samsun'da toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinde son kez aday olacağının sinyalini verdi.

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