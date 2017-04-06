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  3. 06 Nisan 2017 22:15

Erdoğandan sürpriz ev ziyareti| Tamam mı reis?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de gerçekleştirdiği miting sonrası bir eve sürpriz ziyarette bulundu. Erdoğan ev ziyaretini sosyal medya üzerinden telefonuyla canlı yayınlayan kıza el sallayarak "Tamam mı reis" dedi.

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