Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! 22 Kasım 2022 Salı Saat: 18:25 Güncelleme: 22 Kasım 2022 Salı 18:25 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Yusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri ile Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Töreni sonrası sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/637ce9e4febe924a202bf303" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Akar'dan İYİ Partili isme: ''Nah alırsın böyle oy'' Türkiye'nin yerli ve milli gururu TSK envanterine girdi Duayen gazeteci Hıncal Uluç son yolculuğuna uğurlandı Erdoğan'dan kara harekatı sinyali: ''Hepsinin kökünü kazıyacağız'' Türkiye'nin kanı donmuştu! Döner bıçaklı saldırganın cezası belli oldu Katar'a çok sert tepki: ''Para ile kurulmuş bir çakma ülke'' İstanbul'da ''kibar'' hırsızlar kameraya yakalandı Gaziantep'teki faciayı şehit öğretmen önlemiş Akıl almaz motosiklet hırsızlığı kamerada