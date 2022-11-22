Erdoğan'dan sürpriz ziyaret!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Yusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri ile Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Töreni sonrası sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

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