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Erdoğan'dan Taliban hükümetine ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taliban'ın açıkladığı geçici hükümetle ilgili olarak ''Bu Kabine nereye kadar devam eder bilemeyiz. Bize düşen bu süreci dikkatle takip etmektir'' dedi.

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