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  3. 24 Ekim 2019 16:40

Erdoğan'dan terörist elebaşlarıyla görüşen Batı'ya tepki: Bunları azdırıyorsunuz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada YPG'li teröristlerle görüşen Batı ülkelerine tepki göstererek, "Bunlara prim veriyorsunuz, şımartıyorsunuz, azdırıyorsunuz" dedi.

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