Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'dan THY kararı! Uçakların gövdesinden kaldırılıyor Erdoğan'dan THY kararı! Uçakların gövdesinden kaldırılıyor 14 Haziran 2022 Salı Saat: 17:35 TÜRKSAT 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık Turkey yok Türkiye var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de Türkiye Hava Yolları yazacağız" ifadelerini kullandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a89cad0b5f73055d34db43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Aydemir Akbaş'tan tepki çeken sözler: Eşim ölürse 20'lik birini alırım Türk televizyonlarınbda sonunda bu da oldu! Canlı yayında tuvaletini yapışını anbean canlandırdı Caner Toygar sağlık durumunu anlattı: Ağrıdan intihar edecek duruma geliyorum Ankara yine yağmura teslim: Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı Sağlık Bakanlığı'nda kriz: ''Bakan gelmezse patlatırım!'' Bu da trafik sapığı! Başrolde yine yabancı uyruklu bir kendini bilmez var İstanbul'da düğün meydan savaşına döndü ''Çok yorgunum'' diyen gençler utansın! Yaş 70'i geçmiş ama iş bitmemiş... Genç kızın ölüm kalım savaşı kamerada