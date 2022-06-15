Erdoğan'dan Türkiye Hava Yolları'ndan geri adım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye Hava Yolları kararından geri dönüş yaptı ve yeniden Türk Hava Yolları dedi.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a9b97ec77e9c0e1b72e7a3" allowfullscreen></iframe>