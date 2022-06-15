Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'dan Türkiye Hava Yolları'ndan geri adım Erdoğan'dan Türkiye Hava Yolları'ndan geri adım 15 Haziran 2022 Çarşamba Saat: 13:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye Hava Yolları kararından geri dönüş yaptı ve yeniden Türk Hava Yolları dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a9b97ec77e9c0e1b72e7a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''AK Parti'nin kalesi'' diye bilinen ilimizden yürek yakan manzara Bayraktar AKINCI TİHA bir testi daha geçti! Gazetecilerden Can Yaman'a tarihi protesto İstanbul'da çevre yolunda ''inek'' şaşkınlığı Sosyal medya profesörün sözlerini konuşuyor: Binlerce erkek kız olmak için bekliyor Bakan Soylu: Karayılan, Buldan'a kaset gönderdi Seyyar satıcı kadını darbeden saldırgana kafa attı 272 kaçak Afgan ülkelerine gönderildi Dolunay'ın Van Gölü'nde oluşturduğu yakamoz mest etti