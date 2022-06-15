  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Erdoğan'dan Türkiye Hava Yolları'ndan geri adım

Erdoğan'dan Türkiye Hava Yolları'ndan geri adım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye Hava Yolları kararından geri dönüş yaptı ve yeniden Türk Hava Yolları dedi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
''AK Parti'nin kalesi'' diye bilinen ilimizden yürek yakan manzara
Bayraktar AKINCI TİHA bir testi daha geçti!
Gazetecilerden Can Yaman'a tarihi protesto
İstanbul'da çevre yolunda ''inek'' şaşkınlığı
Sosyal medya profesörün sözlerini konuşuyor: Binlerce erkek kız olmak için bekliyor
Bakan Soylu: Karayılan, Buldan'a kaset gönderdi
Seyyar satıcı kadını darbeden saldırgana kafa attı
272 kaçak Afgan ülkelerine gönderildi
Dolunay'ın Van Gölü'nde oluşturduğu yakamoz mest etti