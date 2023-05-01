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Erdoğan'dan Türkiye'yi terk eden doktorlara ''geri dönün'' çağrısı

Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın, yurt dışına giden doktorların Türkiye'ye dönmeleri için çağrı yaptığı kamu spotu yayımlandı.

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