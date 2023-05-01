Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'dan Türkiye'yi terk eden doktorlara ''geri dönün'' çağrısı Erdoğan'dan Türkiye'yi terk eden doktorlara ''geri dönün'' çağrısı 01 Mayıs 2023 Pazartesi Saat: 14:00 Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın, yurt dışına giden doktorların Türkiye'ye dönmeleri için çağrı yaptığı kamu spotu yayımlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/644f9bc7d10a0055a851b383" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Biden yaptı yine yapacağını Bir ev sahibi şiddeti daha! Elinde kazmayla duvarı yıkıp, asma kilit taktı Türkiye'nin gizemli kırmızı suyuna turist akını 1 Mayıs kutlamalarının adresi Maltepe'de polis müdahalesi Limon, soğanı unutturacak! Üreticide 2,50 TL, markette 16,84 TL... Görüntüler Türkiye'den! Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı Togg'tan teslimat şov! Ön sipariş verdiği Togg'a böyle kavuştu MHP'li isimden Sinan Ateş çıkışı: Bahçeli bu yüzden sessiz kaldı Taksim'de DİSK'ten tarihi çıkış: ''2023 1 Mayıs'ı Taksim'in yasaklı olduğu son 1 Mayıs olacak''