Erdoğan'dan Türkiye'yi terk eden doktorlara ''geri dönün'' çağrısı

Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın, yurt dışına giden doktorların Türkiye'ye dönmeleri için çağrı yaptığı kamu spotu yayımlandı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/644f9bc7d10a0055a851b383" allowfullscreen></iframe>