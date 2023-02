Cumhurbaşkanı Erdoğan, asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesini ziyaret edip depremzedelerin şikayetlerini gündeme taşıyan ve "Kızılay nerede" diyen Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ı bu sözlerle hedef aldı: "Be ahlaksız, be namussuz, be adi!"

Sitene Ekle