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  3. 09 Mayıs 2018 12:08

Erdoğan’dan valiye: ''Sabırlı ol sabırlı''

Ankara'dan canlı yayınla açılış yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu’nu konuşmaya erken başlayınca “Sabırlı ol sabırlı. Seyfettin bey sabırlı ol” diyerek uyardı.

Bilgin Pro
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