Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'dan ''yargıda reform'' mesajı Erdoğan'dan ''yargıda reform'' mesajı 23 Aralık 2022 Cuma Saat: 14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı Açılış Kongresi'nde yaptığı konuşmada, ''Önümüzdeki yıl yasama ve yargıyı güçlendirerek yeni reformları ülkemize kazandırmak istiyoruz.'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63a58a51a58425632f3f611b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon RTÜK'ü protesto etmek için canlı yayına maskeyle çıktı Onlar AFAD'ın melekleri! Nefesleri kestiler İstanbul'da vahşet! 8 kişi tarafından dövülerek öldürüldü Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu ''Artık yeter'' deyip İstanbul'u terk etti; kendi işinin patronu oldu Hakan Ural canlı yayında fena faka bastı! Önce eleştirdi sonra farketti Kütahya'daki antik kentte 2 bin yıllık keşif! Kısmetse Olur Cansel Çördük bu sefer ''Noel anne'' olup yatağa girdi