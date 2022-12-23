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Erdoğan'dan ''yargıda reform'' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı Açılış Kongresi'nde yaptığı konuşmada, ''Önümüzdeki yıl yasama ve yargıyı güçlendirerek yeni reformları ülkemize kazandırmak istiyoruz.'' dedi.

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