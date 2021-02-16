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  3. 16 Şubat 2021 17:25

Erdoğan'dan yeni askeri operasyon sinyali

AK Parti Trabzon kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör operasyonlarına değindi, "Gara çok önemli bir bölgeydi. Gara'nın düşmesiyle bu iş inşallah bu iş iş bitti" dedi.

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