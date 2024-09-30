Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'dan yeni göç dalgası açıklaması Erdoğan'dan yeni göç dalgası açıklaması 30 Eylül 2024 Pazartesi Saat: 22:25 Güncelleme: 30 Eylül 2024 Pazartesi 22:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına değinen Erdoğan, ''Yeni düzensiz göç akımlarına karşı sınırlarımızda önlem alıyoruz.'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66fafb3c523ca7c3790d3883" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Benzinlikte yaptığı şovun cezası ağır oldu Bu daha fragman: SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları TEKNOFEST'e böyle hazırlandı Önce döverek bayılttılar, sonra elektrik vererek öldürdüler İstanbul'da iki bina tahliye edildi Antalya sahilinde kahreden ölüm: Minik Ezgi kumların altında kaldı Bir kayıp genç kız daha: Günlerdir haber alınamıyor Sosyal medya fenomeni İstanbul'da ortalığı birbirine kattı İstanbul'da eski sevgili dehşeti kamerada: Kurşun yağdırdı Van Ferit Melen Havalimanı’nda yangın