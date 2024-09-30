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Erdoğan'dan yeni göç dalgası açıklaması

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına değinen Erdoğan, ''Yeni düzensiz göç akımlarına karşı sınırlarımızda önlem alıyoruz.'' dedi. 

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