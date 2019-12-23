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  3. 23 Aralık 2019 14:50

Erdoğan'dan yeni Kanal İstanbul çıkışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul ile ilgili yapılan eleştirilere sert yanıt vererek "Kanal İstanbul projesi hayata geçecek. Birileri Kanal İstanbul projesini yaptırmayız diyor daha şimdiden müteahhitlere tehditler savuruyor." dedi.

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