SON DAKİKA
HALKBANK'TAN ESNAFA 50 BİN LİRALIK DESTEK
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 24 Mart 2020 13:50

Erdoğan'dan yeni koronavirüs mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformu Twitter üzerinden koronavirüs ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Video Galeri
Çılgın Türk iş başında! Yaşlı adam ağaca asılıp komando marşı söyledi
Çılgın Türk iş başında! Yaşlı adam ağaca asılıp komando marşı söyledi
Video Galeri
Fatih Terim son sağlık durumunu Buse Terim açıkladı
Fatih Terim son sağlık durumunu Buse Terim açıkladı
Video Galeri
Koronavirüs insandan insana temasla nasıl yayılıyor?
Koronavirüs insandan insana temasla nasıl yayılıyor?
Video Galeri
Yere yığılan şahsa, virüs endişesiyle kimse müdahale edemedi
Yere yığılan şahsa, virüs endişesiyle kimse müdahale edemedi
Video Galeri
Uzaktan eğitimdeki skandal görüntülere soruşturma başlatıldı
Uzaktan eğitimdeki skandal görüntülere soruşturma başlatıldı
Video Galeri
AK Parti ve CHP'den ''af yasası'' görüşmesi
AK Parti ve CHP'den ''af yasası'' görüşmesi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM