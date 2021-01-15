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  3. 15 Ocak 2021 17:15

Erdoğan'dan yeniden faiz çıkışı: Yüksek faizle bir yere varamayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEİK Yönetim Kurulu'nda konuştu. ''Yüksek faizle bir yere varamayız.'' diyen Erdoğan, ''Asıl iş faizi düşürerek enflasyonu aşağı çekmektir.'' dedi.

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