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  3. 29 Eylül 2019 16:35

Erdoğan'dan yerli savaş uçağı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİLGEM Projesi'nin 4'üncü gemisi olan TCG Kınalıada'nın (F-514) Hizmete Giriş Töreni'ne katıldı. Erdoğan törende yaptığı konuşmada ''İnşallah kendi savaş uçağımıza da kavuşacağız. Zamanı yakındır'' dedi.

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