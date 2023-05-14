Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'ı arkasında görünce şaşkına döndü Erdoğan'ı arkasında görünce şaşkına döndü 14 Mayıs 2023 Pazar Saat: 16:20 Güncelleme: 14 Mayıs 2023 Pazar 16:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Üsküdar'da oyunu kullanmak için sıraya girdi. Erdoğan'ı arkasında gören bir vatandaşın yaşadığı şaşkınlık kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6460e019036bea1efd01d2c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Dünyanın en uzun boylu kadını'' oyunu böyle kullandı Seçim sabahı ekipleri harekete geçiren patlama TRT, siyasilerin propaganda konuşmalarının kamera arkasını yayımladı Tarihi gün sandık yemini ile başladı Ünlü profesör korkuttu: ''7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz'' Ben Affleck ve Jennifer Lopez birbirine girdi; o anlar kamerada Celal Şengör kime oy vereceğini açıkladı Buket Aydın: Saadet Partililer Erdoğan'a oy verir Kılıçdaroğlu'ndan sandık görevlilerine uyarı