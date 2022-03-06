Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'ı çok kızdıracak video paylaşımı Erdoğan'ı çok kızdıracak video paylaşımı 06 Mart 2022 Pazar Saat: 22:00 Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, bugün sosyal medya üzerinden yaptığı bir video paylaşımı ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, MHP lideri Bahçeli'ye kadar dikkat çeken isimler yer aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/622504c6c67983453334f167" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rus savaş uçağı işte böyle düşürüldü HaberTürk canlı yayınında ilginç hata Didem Soydan ''ready'' deyip fermuarını boydan boya açtı Habertürk canlı yayında skandal sözler: ''Bizim erkekler Ukraynalıları bekliyor'' Ukrayna'da sıcak anlar! Türk gazeteciler ölümden döndü Ukrayna'da pazar yerine bombalı saldırı Yeşil saha kan gölüne döndü! Çok sayıda ölü ve yaralı var Zelenski, Elon Musk ile görüştü: ''Kozmik projeleri konuştuk'' Dünyada en nadir görülen türlerden... Şamua sürüsü Tunceli'de görüntülendi!