Erdoğan'ı çok kızdıracak video paylaşımı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, bugün sosyal medya üzerinden yaptığı bir video paylaşımı ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, MHP lideri Bahçeli'ye kadar dikkat çeken isimler yer aldı.

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