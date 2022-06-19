Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Erdoğan’ı hep birlikte emekli edeceğiz'' ''Erdoğan’ı hep birlikte emekli edeceğiz'' 19 Haziran 2022 Pazar Saat: 23:45 CHP lideri Kılıçdaroğlu, erken seçim kararı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üçüncü defa aday olabileceğini belirterek, “Ve biz de onu inşallah hep birlikte emekli edeceğiz” dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62af8ae8e37f3a070c446703" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin İnsansız Deniz Araçları denize indi İstanbul'da korkutan yangın! Dumanlar boğazı sardı Yandaş medyana skandal ''cin çıkarma seansı'' yayını! Rusya, Ukrayna'yı Karadeniz'den işte böyle vurdu! O anlar kamerada Mesut Özil kardeşinin düğününde kurtlarını döktü Sınava geç kalan kızı için dakikalarca dil döktü: Çocukların geleceği ile oynuyorsunuz Bodrum'da ''İki meydan bir cadde'' proje sergisi ve ödül töreni gerçekleştirildi Atatürk'e ve Türk Bayrağı'na hain saldırı İstanbul'da polise tekme tokat saldırı! O anlar kamerada