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''Erdoğan’ı hep birlikte emekli edeceğiz''

CHP lideri Kılıçdaroğlu, erken seçim kararı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üçüncü defa aday olabileceğini belirterek, “Ve biz de onu inşallah hep birlikte emekli edeceğiz” dedi.

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