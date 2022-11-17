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  4. Erdoğan'ın ''6'lı masadan kalkın'' çağrısına İYİ Parti'den olay yanıt

Erdoğan'ın ''6'lı masadan kalkın'' çağrısına İYİ Parti'den olay yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yaptığı ''6'lı masadan kalk'' çağrısına İYİ Parti Gençlik Kolları'ndan yanıt geldi.

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