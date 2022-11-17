Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'ın ''6'lı masadan kalkın'' çağrısına İYİ Parti'den olay yanıt Erdoğan'ın ''6'lı masadan kalkın'' çağrısına İYİ Parti'den olay yanıt 17 Kasım 2022 Perşembe Saat: 16:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yaptığı ''6'lı masadan kalk'' çağrısına İYİ Parti Gençlik Kolları'ndan yanıt geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/637632c3e8ef5065d763d343" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Müge Anlı'da akılalmaz olay! Kocasını bırakıp damadına kaçtı Trafikte korkunç ölüm! TIR'ın üstünde öldü İstanbul'da metrobüs kazası! Tahran’ın hava durumunu anlatan sunucu başörtüsünü çıkardı Dünya Kupası öncesi muhabirlere canlı yayında saldırı Ev sahibi olmak isterken, kendi evinde kiracı oldu Kaz Dağları'ndan beslenen koca baraj bakın ne halde! İmamoğlu’ndan İstanbul'a ''Atatürk’ün mirası açılıyor'' müjdesi Adnan Oktar operasyonundan yeni görüntüler