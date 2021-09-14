Erdoğan'ın ABD programı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19-22 Eylül tarihleri arasında ABD'de temaslarda bulunacak. Birleşmiş Milletler Liderler Zirvesi'ne katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Biden ve İsrail Başbakanı Benet ile görüşmesi bekleniyor.

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