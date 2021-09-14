Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'ın ABD programı belli oldu Erdoğan'ın ABD programı belli oldu 14 Eylül 2021 Salı Saat: 17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19-22 Eylül tarihleri arasında ABD'de temaslarda bulunacak. Birleşmiş Milletler Liderler Zirvesi'ne katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Biden ve İsrail Başbakanı Benet ile görüşmesi bekleniyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6140ab06e7f8380c9e5eeb83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Müge Anlı, ''Konukları reyting için tutuyorsunuz'' sözlerine böyle yanıt verdi Kartal'da Kreşli Minikler, Sevimli Dostlar İçin Mama Dağıttı Yunanistan'dan kaçak göçmenlere elektrikli işkence İstanbul'un otopark mafyasına suçüstü Bu da seyyar kuyumcu... Simit satar gibi altın bilezik satıyor! Dünya tarihindeki ilk mozaik Türkiye'de gün yüzüne çıktı Ev sahipleri fırsatçılıkta sınır tanımadı: Şimdi de komisyon alıyorlar Buluştuğu kadının parasını çaldı, hesabı ödeyip kaçtı Türkiye'de yeni salgın alarmı: Okulların açılmasıyla vakalar patladı!