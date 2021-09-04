  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Erdoğan'ın açılış törenindeki dikkat çeken diyaloğu: ''Ulan oğlum bu ne hal ?''

Erdoğan'ın açılış törenindeki dikkat çeken diyaloğu: ''Ulan oğlum bu ne hal ?''

Rize’de “Salarha Tüneli Açılış Töreni”ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocuklarla olan diyaloğu ilginç anlar yaşattı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Türk Hava Kuvvetleri, NATO'ya ait uçağa havada yakıt ikmali yaptı
Taksim'de yabancı uyruklu kapkaççıyı DHA muhabiri yakaladı! O anlar kamerada
Tren minibüse böyle çarptı! 6 kişi öldü
Bursa'da 2 günde ikinci hortum paniği! O anlar kamerada
Yine bir hemzemin geçit kazası yine ölüm! 4 kişi öldü
Yamaç paraşütçüsü, Alanya Kalesi eteklerine düştü
Erdoğan'a kendi memleketi Rize'de protesto
İntihar yelekleri, bomba yüklü araçlar... Taliban dünya manşetlerinde gündem oldu
Müge Anlı yine isyan etti: 21 yaşındaki genç kız 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçtı