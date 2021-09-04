Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'ın açılış törenindeki dikkat çeken diyaloğu: ''Ulan oğlum bu ne hal ?'' Erdoğan'ın açılış törenindeki dikkat çeken diyaloğu: ''Ulan oğlum bu ne hal ?'' 04 Eylül 2021 Cumartesi Saat: 16:31 Rize’de “Salarha Tüneli Açılış Töreni”ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocuklarla olan diyaloğu ilginç anlar yaşattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61337521af937c4a2e696803" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türk Hava Kuvvetleri, NATO'ya ait uçağa havada yakıt ikmali yaptı Taksim'de yabancı uyruklu kapkaççıyı DHA muhabiri yakaladı! O anlar kamerada Tren minibüse böyle çarptı! 6 kişi öldü Bursa'da 2 günde ikinci hortum paniği! O anlar kamerada Yine bir hemzemin geçit kazası yine ölüm! 4 kişi öldü Yamaç paraşütçüsü, Alanya Kalesi eteklerine düştü Erdoğan'a kendi memleketi Rize'de protesto İntihar yelekleri, bomba yüklü araçlar... Taliban dünya manşetlerinde gündem oldu Müge Anlı yine isyan etti: 21 yaşındaki genç kız 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçtı