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  3. 10 Haziran 2020 13:10

Erdoğan'ın ameliyat ettirdiği siyam ikizleri yurda döndü

İngiltere'de yapılan ameliyatla birbirinden ayrılan yapışık ikizler, Ankara'ya getirildi. İkizlerin tedavisi Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hastanesinde devam edecek.

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