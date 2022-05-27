Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'ın ardından şimdi de Nebati için video hazırladılar Erdoğan'ın ardından şimdi de Nebati için video hazırladılar 27 Mayıs 2022 Cuma Saat: 08:56 Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırladığı video klipler dikkatleri üzerine çeken Saadet Partisi bu sefer de Hazine ve Maliye Bakanı Nebati için bir video hazırladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62906801d2f92b39c111cca3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Meclis'te Atatürk ve İnönü kavgası! CHP ve AK Partili vekiller birbirine girdi Bursa'da ilginç anlar: Damat, gelinlik giyip sokak sokak gezdi Ebrar Karakurt'un nişanda giydiği kıyafetle olay oldu: Halay videosu... Emniyet'te canlı bomba paniği: İşte canlı bomba şüphelisinin vurulduğu an! Emniyet'te canlı bomba paniği: Vurularak durduruldu! Emniyet Müdürlüğü önünde canlı bomba paniği: Vurulacak etkisiz hale getirildi Beyazıt'taki çatışmada yaralanan isim hayatını kaybetti Avrupa'nın en büyüğü olacak Zigana Tüneli'nde geri sayım başladı Külliye'de ilginç anlar! Erdoğan'ın şaşkınlığı yüzüne yansıdı