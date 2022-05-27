Erdoğan'ın ardından şimdi de Nebati için video hazırladılar

Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırladığı video klipler dikkatleri üzerine çeken Saadet Partisi bu sefer de Hazine ve Maliye Bakanı Nebati için bir video hazırladı.

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