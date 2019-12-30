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  3. 30 Aralık 2019 11:25

Erdoğan’ın askeri başdanışmanı: ''Mehdi geliyor, ortamı hazırlıyoruz''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın askeri danışmanı ve SADAT’ın kurucusu Adnan Tanrıverdi’nin “Mehdi gelecek. Ortamı buna göre hazırlamalıyız” sözleri tartışmalara neden oldu.

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