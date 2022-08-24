Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'ın ''aynı gemideyiz'' ifadesini böyle yorumladı: ''Ben Erdoğan’ın imdat çağrısını aldım'' Erdoğan'ın ''aynı gemideyiz'' ifadesini böyle yorumladı: ''Ben Erdoğan’ın imdat çağrısını aldım'' 24 Ağustos 2022 Çarşamba Saat: 13:05 Gazeteci Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “aynı gemideyiz” sözlerini yorumlarken “Ben Erdoğan’ın imdat çağrısını aldım” dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6305f7e8091bf744c85e60e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mekana almayan kişiyi defalarca bıçakladı! Dehşet anları kamerada Cinayet 5 yıl sonra gelen itirafla ortaya çıktı Otomobil hırsızlığı metronun merdivenlerinde bitti Yine Esenyurt yine olay! Mahalle savaş yerine döndü İstanbul'da gece yarısı korkunç kaza! Araçlar alev alev yandı Bakan Soylu: ''2023'te tertemiz yapacağız'' Ankara’da taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı Marmaris'te sürat teknesi alev topuna dönüştü İmam Halil Konakcı'nın hedefinde bu sefer Cem Yılmaz ve izleyicisi vardı