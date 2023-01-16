Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'ın bitmek bilmeyen araç konvoyu olay oldu Erdoğan'ın bitmek bilmeyen araç konvoyu olay oldu 16 Ocak 2023 Pazartesi Saat: 08:20 Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın tartışılan araç konvoyu bir kez daha gündemde. Muğla Gençlik Buluşması'na katılan Erdoğan'ın konvoyundaki araçlar say say bitmedi... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63c4de947c778e79b0083723" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çılgın Türkler iş başında: Alev çıkartan bir ejderhamız oldu! Usta sanatçı Müjdat Gezen sahnelere veda etti Yolcu uçağının düştüğü an kamerada! 68 kişi öldü! Akşener ''İmamoğlu ayrıntılı'' seçim videosunu yayınladı Tuğçe'nin katilinin görüntüleri ortaya çıktı! Büfede nöbet geçirmiş! PKK'ya ''Pençe'' darbesi! Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı Şehir hastanesi şantiyesinde yangın paniği Bahçeli, ''Geri sayım başladı'' deyip seçim tarihini işaret etti İstanbul'da pompalı tüfekle dehşet saçtılar! Sokak savaş alanına döndü