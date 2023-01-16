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Erdoğan'ın bitmek bilmeyen araç konvoyu olay oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın tartışılan araç konvoyu bir kez daha gündemde. Muğla Gençlik Buluşması'na katılan Erdoğan'ın konvoyundaki araçlar say say bitmedi...

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