Erdoğan'ın bitmek bilmeyen araç konvoyu olay oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın tartışılan araç konvoyu bir kez daha gündemde. Muğla Gençlik Buluşması'na katılan Erdoğan'ın konvoyundaki araçlar say say bitmedi...

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