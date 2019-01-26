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  3. 26 Ocak 2019 12:33

Erdoğan'ın ''bıyığın neden yok'' dediği aday bıyık bıraktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, aday tanıtım toplantısında, "Yasin senin niye bıyık yok?" diye sorduğu Başiskele Belediye Başkan adayı Mehmet Yasin Özlü, bıyık bıraktı.

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